Gondoliera 22enne veneziana in lizza per 'Miss Veneto'

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - Gondoliera - una delle cinque donne ad aver ottenuto la licenza Venezia - cantante e adesso anche in lizza per 'Miss Veneto'. E' la storia di Sara Pilla, 22 anni, abitante nel sestiere di San Polo, che si è iscritta alle selezioni del concorso di bellezza, con il sogno di fare la modella.

L'esame da gondoliera l'ha sostenuto e superato il 21 febbraio scorso. "Ho tre grandi passioni - ha detto Sara - il canto, le sfilate e la gondola. E non rinuncerei mai a nessuna delle tre. È la prima volta che partecipo al concorso, vorrei rappresentare la gondola, Venezia e tutta la mia regione".

Sara è nata a Venezia, da una dinastia di gondolieri: "Sono cresciuta in gondola con mio padre, ma ora studio anche canto a Milano, sono una cantautrice, compongo al pianoforte, ho frequentato il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia e ho sempre avuto la passione per il canto. Studio con Giancarlo Genise, un importante insegnante del settore che ha lavorato anche con Laura Pausini". (ANSA).