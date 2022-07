Inflazione: Cgia, è patrimoniale da 92 mld su conti correnti

(ANSA) - VENEZIA, 09 LUG - Secondo a Cgia in questo ultimo anno l'aumento dell'inflazione è costato oltre 92 miliardi di euro. Il 6 per mille imposto da Amato costò 18 volte di meno. Il risultato arriva tenendo conto che in questi ultimi 12 mesi il tasso di interesse applicato dalle banche sui depositi è stato attorno allo zero e l'inflazione, invece, è cresciuta dell'8%, a risparmi invariati, che al 31 dicembre 2021 ammontavano a 1.152 mld, il caro vita ha eroso questi ultimi di 92,1 mld. (ANSA).