Marmolada: Fugatti, in montagna bandiere rosse come al mare

(ANSA) - TRENTO, 06 LUG - Bandiera rosse come al mare per segnalare i pericoli in montagna: il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti dopo la tragedia della Marmolada, rilancia l'idea del governatore veneto Zaia. "In una stagione eccezionale come questa il nostro concetto di attenzione nello spingerci in alta quota deve essere aggiornato - evidenzia - Per questo è opportuno pensare a sistemi di segnalazione del pericolo: le bandiere rosse sui ghiacciai sotto stress possono aiutare gli escursionisti a compiere scelte sempre più consapevoli". (ANSA).