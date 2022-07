Opere di 'land art' per chiedere tutela acqua

(ANSA) - VENEZIA, 05 LUG - "Save Water" (salviamo l'acqua) ovvero "L'urlo del mais" è il titolo delle ultime opere di Land Art dell'artista Dario Gambarin realizzate su due terreni diversi con trattore, aratro ed erpice rotante senza nessun disegno tracciato in precedenza, con la sola forza dell'immaginazione in campi del Veneto.

La prima di 24 mila metri quadrati è una goccia d'acqua che avvolge il mondo, su delle stoppie di grano trebbiato.

La seconda di 27 mila metri quadrati è un campo di mais essiccato per la mancanza d'acqua con la scritta "WATER".

"Le immagini parlano da sé", cosi commenta l'artista. "L'acqua è un bene prezioso - conclude - che deve essere raccolto durante le precipitazioni vista la situazione drammatica causata dal cambiamento climatico in corso". (ANSA).