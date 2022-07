Marmolada: bilancio ufficiale, 7 morti e 8 feriti

(ANSA) - CANAZEI (TRENTO), 04 LUG - Il bilancio parziale del disastro della Marmolada è di sette vittime, di cui tre identificati, e 8 feriti di cui due in condizioni delicate. Lo ha riferito il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Sono 14 le persone "reclamate", cioè i dispersi per i quali i familiari si sono fatti vivi con le autorità perché non rientrati a casa. Di queste quattro sono cittadini stranieri: della Repubblica ceca e un austriaco. (ANSA).