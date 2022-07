Lavevaz, crollo Marmolada segnerà memoria delle Alpi

(ANSA) - AOSTA, 04 LUG - "L'imponente distacco di ghiaccio della Marmolada segnerà la memoria delle nostre Alpi, chiedendoci oggi di stringerci alle famiglie delle vittime e di rappresentare la nostra partecipazione e il nostro cordoglio per la sofferenza subita". Lo scrive il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in un messaggio di vicinanza inviato al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e al Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per la tragedia avvenuta sulla Marmolada. "Per mio tramite, i Valdostani e il Governo regionale vogliono anche esprimere il forte senso di vicinanza e di solidarietà - si legge ancora - rivolto alle vostre comunità colpite dalla tragedia, testimoniando ancora una volta la fragilità delle montagne che ci accomunano e che richiedono attenzione, riconoscimento e impegno affinché possano continuare a costituire un fattore di sviluppo e di crescita nel rispetto della piena sostenibilità: per le nostre valli e per il nostro Paese". (ANSA).