Covid: Veneto, 6.448 casi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 03 LUG - Cala il numero dei contagi da Covid registrati in Veneto tanto che sono 6.448 (-1.662) i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Dato 'edulcorato' come sempre accade nei festivi. Una sola vittima. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.881.894, quello dei decessi a 14.814.

Prosegue l'aumento significativo degli attuali positivi, che ora sono 79.523 (+1.710). Quanto al numero delle ospedalizzazioni, i ricoverati in area medica sono 670 (+6), quelli in terapia intensiva restano 32 (+1). (ANSA).