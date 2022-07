A Venezia restituite' tavole del '400 all'Assunta di Torcello

(ANSA) - VENEZIA, 01 LUG - Dopo un complesso intervento di restauro, preceduto da indagini e studi, vengono ricollocate le tavole dell'iconostasi del 1420 della basilica di Santa Maria Assunta di Torcello, a Venezia, opera di Zanino di Pietro.

Si tratta di 13 pannelli di 70 centimetri per 114 ciascuno in tempera su tavola. Il lungo intervento di restauro, finanziato dai comitati privati Save Venice e Venice in Peril per dedicarlo alla memoria dello studioso John Julius Norwich, è stato curato da Paolo Roma e Annamaria D'Ottavi della ditta Mauve sotto la sorveglianza della Soprintendenza di Venezia.

L'intervento ha richiesto tre anni proprio per la sua complessità tecnica e per l'adozione di adeguate soluzioni innovative nel campo della conservazione delle opere d'arte.Oltre al risultato, che riporta alla luce la bellezza delle tavole di Zanino di Pietro, sarà ora possibile ammirare le tavole ricollocate secondo la sequenza originale, frutto di uno studio comparato che ha tenuto conto sia dei risultati tecnico materici che delle rilevanze iconografico-bibliche e liturgiche.

Una visione d'insieme che apparirà nuova, ma che in realtà si avvicina alla configurazione che avevano le tavole prima dello spostamento effettuato nel secolo scorso per ragioni estetico-conservative. (ANSA).