Funerali Del Vecchio: Benetton, il futuro continuerà con lui

(ANSA) - AGORDO, 30 GIU - "Per questa zona è stato tutto e anche in futuro continuerà con lui. Il giorno in cui abbiamo fatto qualcosa di importante insieme è stata la laurea a Venezia nella stessa data". E' il ricordo di Leonardo Del Vecchio da parte di Luciano Benetton, ad Agordo per i funerali del patron dela Luxottica. Con lui il figlio secondogenito Alessandro, per il quale De Vecchio ha avuto "un senso di visione e capacità di guardare lontano e pensare per gli altri". "Con lui - ricorda - partecipai all'operazione GS supermercati in cui va ricordato che il momento di svolta e di allargamento dei confini di quell'attività è stato voluto da lui" (ANSA).