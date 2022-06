Bambino scomparso: ricerche ancora senza esito

(ANSA) - BELLUNO, 25 GIU - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche del bambino di nove anni di Mestre (Venezia) scomparso nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di Tambre d'Alpago (Belluno) mentre stava compiendo un escursione con il padre.

Nella mattinata è atteso l'arrivo di un elicottero per poter integrare, con la luce del giorno, le ricognizioni già attivate ieri dai vigili del fuoco con un drone. La temperatura nella notte nell'area è scesa fino a 10 gradi. Secondo quanto si è appreso, il piccolo si sarebbe allontanato mentre il padre era intento a consultare alcuni cartelli di segnalazione dei sentieri nell'area di Pian delle Laste e a nulla è servita la ricerca immediata nel tratto che collega il punto ad un vicino agriturismo verso il quale si sperava il bambino si fosse diretto.

Le ricerche stanno tenendo impegnati oltre cento uomini, tra professionisti e volontari, oltre a unità cinofile molecolari.

Alle perlustrazioni ha partecipato per tutta la notte il padre del ragazzino, raggiunto successivamente dalla madre col suo nuovo compagno. Padre e figlio erano in vacanza da qualche giorno a Sant'Anna. (ANSA).