Immagini del Brenta in secca,dall'alto una striscia di sassi

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - La drammatica situazione del fiume Brenta in Veneto, completamente in secca, nei pressi di Friola di Pozzoleone (Vicenza), nelle immagini aeree riprese dal fotografo freelance Stefano Maruzzo., in sorvolo con un ultraleggero.

L'allerta per la siccità si fa sentire in particolare nel veronese con provvedimenti di razionamento dell'acqua durante la notte. Lo spiega della provincia scaligera. "Ad oggi - dice Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi, che gestisce le risorse idriche nei comuni scaligeri.- 40 dei 77 comuni serviti da Acque Veronesi hanno adottato un provvedimento di limitazione dell'uso dell'acqua, con un'ordinanza emessa dai sindaci". Le ordinanze prevedono il divieto dell'uso dell'acqua di rete dalle ore 6 alle 21 per tutti gli usi che non siano igienico sanitari, ovvero esclusi quelli per l'uso umano. Le precipitazioni in Veneto finora sono state finora inferiori del 40% rispetto al 2021. (ANSA).