Siccità: Regioni chiederanno stato emergenza e fondi Pnrr

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Le Regioni chiederanno al Governo la dichiarazione dello Stato di emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica, e di mettere a disposizione risorse, anche del Pnrr, per creare nuovi invasi. Lo ha riferito all'ANSA l'assessore veneto all'Agricoltura, Federico Caner, coordinatore della commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni. Questi punti sono stati inseriti all'Ordine del Giorno della Conferenza delle Regioni, previste per dopodomani, mercoledì 22 giugno. (ANSA).