Nuova opera street art al Quartiere Arcella di Padova con Enel

(ANSA) - PADOVA, 20 GIU - L'artista sardo Andrea Casciu ha realizzato un'opera di street art su un impianto di trasformazione del Gruppo Enel, situato in via Valmarana a Padova, nel quartiere Arcella. Committente dell'opera, intitolata "L'Anatomia dell'Uguaglianza", è Arcellatown, la community social che anima il quartiere.

Si tratta del quinto di una serie di interventi artistici facenti parte del progetto di Arcellatown "Universa Universis Patavina Libertas", che prevede la decorazione di otto cabine di E-Distribuzione nel quartiere per gli 800 anni dell'Ateneo di Padova, che ne ha dato il patrocinio.

"Questa nuova opera - commenta Massimo Zangrando, responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale di Padova - conferma ancora una volta la bontà dell'iniziativa di Arcellatown, alla quale la nostra azienda ha aderito con convinzione, con l'obiettivo di portare arte e bellezza nei paesaggi urbani e trasformare le proprie infrastrutture in elemento di pregio artistico, facendo convivere i valori di innovazione, sostenibilità e rispetto per l'ambiente, ma anche di veicolare importanti messaggi sociali e trasmettere valori positivi alla cittadinanza".

L'opera di Andrea Casciu sarà accompagnata da una targa che riporta la frase "Elogio ad Andrea Vesalio per De Humani Corporis Fabrica", oltre al nome della community Arcellatown.

(ANSA).