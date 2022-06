Finale Playoff Serie C: Palermo-Padova in diretta su Rai 2

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La finale di ritorno dei Playoff promozione del campionato di calcio di Serie C, fra Palermo e Padova (andata 1-0 per i rosanero), in programma sul terreno dello stadio Renzo Barbera domenica 12, è stata posticipata di 15', per consentire la diretta tv su Rai 2. Lo ha comunicato la Lega Pro, attraverso una nota ufficiale. Il match di Palermo verrà trasmesso anche per gli abbonati anche su ElevenSport e SkySport Calcio. La decisione è stata presa anche per una questione di sicurezza, dal momento che si prevede il tutto esaurito, ossia la presenza di almeno 35 mila spettatori nello stadio di viale del Fante e, di conseguenza, l'impossibilità di aderire alle richieste di biglietti.

"Palermo-Padova, domenica 12 giugno ore 21,15, la finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo. Rai2 in diretta, Sky in diretta, Eleven in diretta: spettacolo vero in Italia e nel mondo", ha twittato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. (ANSA).