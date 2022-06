Maxirissa Garda: sindaca Peschiera, allarme lanciato il 30/5

(ANSA) - VENEZIA, 06 GIU - Risale al 30 maggio il primo allarme lanciato dalla sindaca di Peschiera del Garda (Verona), Orietta Gaiulli, per possibili problemi di ordine pubblico nel territorio, a causa di gruppi che si dirigevano verso la spiaggia libera del vicino comune di Castelnuovo, che "non ha ancora dato una sistemazione alle spiagge, che sono teatro di scempi e violenze di ogni genere". Lo scrive in una lettera al Governo, al Prefetto e al Questore di Verona, la prima cittadina di Peschiera, dopo gli episodi di guerriglia urbana del 2 giugno nella località lacustre, cui potrebbero essere correlati anche le molestie denunciate da alcune ragazzine sul treno da Verona per Milano. (ANSA).