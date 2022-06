Il Salone nautico di Venezia confermato per il 2023

(ANSA) - VENEZIA, 04 GIU - Il Salone nautico di Venezia sarà riconfermato anche per l'anno prossimo. È stato il sindaco della città, Luigi Brugnaro, ad annunciare questo pomeriggio la quarta edizione dell'expo nautico, nel corso dell'evento 'Live In' di SkyTg24, in corso di svolgimento nella sede del casinò lagunare.

"Domani finirà il Salone, nel giorno della Vogalonga. - ha detto il primo cittadino - Voglio annunciare qui le prossime date: la prossima edizione si terrà dal 31 maggio al 4 giugno 2023". (ANSA).