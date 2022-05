Salone nautico: Venezia, inaugurazione show sotto la pioggia

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAG - Un acquazzone scatenatosi sulla zona dell'Arsenale non ha fermato l' inaugurazione del terzo Salone Nautico di Venezia, aperto dal ministro Renato Brunetta e dal sindaco Luigi Brugnaro. Mentre lo staff dell'evento distribuiva impermeabili in nylon al pubblico e alle autorità, la cerimonia è proseguita velocemente con i saluti del sindaco e del ministro. Per il pubblico c'è stato solo il tempo di applaudire l'arrivo di una coppia di elicotteri dell'Areronautica Militare che ha fatto volteggiare sull'area del Salone la bandiera italiana e il vessillo di San Marco. Nel giro di una mezz'ora è rispuntato il sole ed è stata data così l'ufficialità alla prima giornata del boat show lagunare che quest'anno ospita oltre 200 espositori e 300 barche. (ANSA).