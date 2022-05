Neonata in ospedale a Padova, risultata positiva alla cocaina

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - E' stata trovata positiva alla cocaina una neonata di sei mesi ricoverata da inizio maggio all'ospedale di Padova per emorragia cerebrale. Sul caso sono stati sentiti i genitori perchè tra le ipotesi prese in considerazione dai Carabinieri vi è anche quella che la piccola abbia subito dei maltrattamenti. La bimba era stata trasferita d'urgenza dall'ospedale di Chioggia il 9 maggio dove era stata portata due giorni prima in preda a malesseri e vomito.

Sarebbero stati notati anche dei traumi sul corpicino. (ANSA).