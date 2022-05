Covid: in Veneto 1.455 nuovi casi e 8 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - Sono 1.455 in nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime ore, in ulteriore calo rispetto alla giornata precedente; il totale delle infezioni in regione è di 1.749.352. Il bollettino regionale segnala 8 decessi, con il totale a 14684.

Prosegue la discesa dei dati sanitari, con 30.901 attuali positivi in isolamento (-1.176), mentre negli ospedali scendono sia i pazienti dei reparti medici (570, -24), che delle terapie intensive (34,-3).

La campagna vaccinale registra 769 dosi somministrate ieri in regione, in prevalenza (711) terze dosi. (ANSA).