Pensione di cittadinanza, finanzieri denunciano 100 persone

(ANSA) - ROVIGO, 25 MAG - I finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo hanno denunciato 100 cittadini di nazionalità romena per aver percepito indebitamente la pensione di cittadinanza in quanto privi del requisito della residenza.

Tutta la procedura di richiesta del sussidio poggiava su un sistema di autocertificazioni, contenente dati inesatti o falsi.

I finanzieri della Tenenza di Occhiobello e del Gruppo di Rovigo, mettendo in relazione le informazioni trovate dalle circa 100 banche dati a disposizione, hanno esaminato la posizione di una vasta platea di persone che ha avuto accesso alla pensione di cittadinanza destinata ai nuclei familiari composti solo da ultra 67enni o da componenti di età inferiore qualora disabili o non autosufficienti. Molte persone hanno assunto appositamente la residenza anagrafica sul territorio Italiano proprio in prossimità della richiesta di ottenimento della pensione di cittadinanza. (ANSA).