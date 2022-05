Truffe 'sentimentali' on line per 400 mila euro, due denunce

(ANSA) - PADOVA, 24 MAG - La Guardia di Finanza di Padova ha denunciato due stranieri coinvolti in una serie di truffe 'sentimentali' facendosi inviare denaro da donne con le quali avevano avviato un rapporto epistolare on line.

Al momento sono indagati due nigeriani, residenti nella città euganea, che avrebbero messo a disposizione il proprio conto corrente dove sono confluite le somme illecite per poi estinguerlo destinando il denaro ad acquisti di criptovalute e ricariche su carte prepagate.

L'indagine è stata avviata su segnalazione delle forze dell'ordine di altri paesi dopo la denuncia presentata da donne dell'Australia, Usa, Hong Kong, Germania, Polonia, Portogallo e Svizzera. Le vittime hanno riferito di aver instaurato una relazione sentimentale online, tramite diversi siti di incontri e social network, con fantomatici uomini d'affari e professionisti, ricevendo, solo in un secondo momento, richieste di aiuti economici per simulate situazioni di necessità. I finanzieri hanno scoperto che, in due anni, sono transitati sui conti correnti dei due nigeriani oltre 400 mila euro. (ANSA).