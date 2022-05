Intesa: a Came 15 milioni per progetti sulla sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Intesa Sanpaolo e Came, azienda trevigiana che opera nel settore dell'automazione, della sicurezza attiva e del controllo degli accessi automatici, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare di 15 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità.

L'operazione, strutturata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo guidata da Mauro Micillo, consiste in una linea di credito della durata di 5 anni e si caratterizza per un meccanismo legato al raggiungimento di target in ambito Esg (Environmental, Social, Governance). Gli obiettivi Esg legati all'operazione, infatti, prevedono una significativa riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

"L'operazione con un'eccellenza internazionale come Came dimostra come le realtà del nostro Paese siano sempre più attente agli impatti della propria attività e produzione sul territorio in cui operano e più in generale sull'ambiente", afferma Michele Sorrentino, responsabile network Italia della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.

"La nostra azienda pone da sempre attenzione sia ai processi produttivi sia alle modalità con cui i nostri prodotti possono migliorare l'esperienza di utilizzo delle persone. Per questo, per noi sostenibilità non vuole dire solo risparmio energetico e impianti più green ma anche sviluppo di automazioni con tecnologie sempre più integrate e connesse che permettono un utilizzo smart e una gestione più efficiente degli spazi di vita", afferma Roberto Gumirato, ceo di Came. (ANSA).