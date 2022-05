Salone Nautico Venezia si allarga, più barche ed espositori

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - Venezia accresce la propria posizione di centralità nel mercato della nautica da diporto, e lo fa con la 3/a edizione del Salone Nautico, in programma dal 28 maggio al 5 giugno nella straordinaria cornice dell'Arsenale, l'antica fabbrica delle navi della Serenissima.

La manifestazione, organizzata da Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare, sarà suddivisa su nove giorni e vedrà una crescita importante di espositori - sono 300 in tutto quelli presenti - e una lunghezza espositiva di imbarcazioni di 2,7 km, 800 metri in più rispetto alla precedente edizione. Ci sarà spazio per nuovi cantieri, yacht, natanti di piccole e grandi dimensioni e un focus dedicato all'ecosostenibilità, con aziende di imbarcazioni elettriche e ibride. (ANSA).