Matteotti: ok unanime Senato a ddl centenario morte

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'aula del Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti. Il provvedimento ha avuto 169 voti favorevoli e passerà ora alla Camera. Presenti in aula 170 senatori e 169 votanti. La proposta di legge nasce dall'iniziativa del senatore Riccardo Nencini (primo firmatario) ed è formata da 7 articoli.

Come si legge nel testo, si impegna a ricordare il rapimento e l'omicidio del deputato socialista il 10 giugno 1924 "promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale".

Ad esempio con progetti di ricerca, borse di studio riservate a universitari e studenti delle superiori, il sostegno a convegni, la conservazione e la digitalizzazione dei documenti sull'attività di Matteotti oltre alla pubblicazione di materiali inediti.

Previsto inoltre un contributo straordinario alla Casa museo Matteotti che si trova a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, per interventi di restauro e manutenzione straordinaria.

E' il paese natale di Matteotti e dove è sepolto. (ANSA).