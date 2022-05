Chioggia e le sue tradizioni, torna la sagra del pesce

(ANSA) - CHIOGGIA, 18 MAG - Si riappropria delle tradizioni della sua economia di mare e della sua storia Chioggia (Venezia), con il ritorno della Sagra del Pesce (83/A edizione), l'evento gastronomico che per 10 giorni riempie di allegre tavolate Corso del Popolo, trasformandolo in un grande ristorante a cielo aperto. Un'attrazione anche per i numerosi turisti del litorale, e per i visitatori provenienti da tutto il Veneto, che arrivano nella cittadina per gustare i migliori prodotti della pesca dell'Alto Adriatico.

Dopo uno stop di due anni per la pandemia, la sagra chioggiotta torna in presenza, e per questo gli organizzatori l'hanno già ribattezzata "la Sagra della ripartenza".

La macchina organizzativa è già pronta: la sagra si aprirà l'8 luglio e chiuderà il 17 luglio. Saranno 6 gli stand presenti, con la possibilità di aumentarli a 7, una volta ottenuta l'autorizzazione definitiva del Comune e della polizia municipale. Sagra storica e improntata alla tradizione, ma con un occhio attento alla sicurezza, sia per le eventuali, ulteriori misure sanitarie anti-Covid, sia per la sicurezza negli stand, con nuove strutture ignifughe posizionate nelle cucine. Anche le vecchie casette di legno hanno visto un completo restauro. (ANSA).