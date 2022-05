Rifiuti: Savno, mancano autisti,a rischio servizio a Treviso

(ANSA) - TREVISO, 17 MAG - L'azienda dei servizi ambientali Savno, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 44 comuni della provincia di Treviso, rischia di dover limitare la propria attività a causa della mancata sostituzione di alcuni autisti andati in pensione e di altri che usciranno per limiti di età nell'anno in corso.

Lo segnala il presidente, Giacomo De Luca, il quale sottolinea la difficoltà di operare nuove assunzioni a causa della carenza di candidature, nonostante uno stipendio netto di 1.600 euro, con tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre al premio di produzione.

"Il costo per ottenere la patente 'C', intorno ai 4 mila ero - aggiunge - purtroppo non aiuta e comunque siamo disposti a sostenere parte dell'importo necessario a fronte delle garanzie di continuità di impiego da parte dei neoassunti".

Per De Luca, tuttavia, a rappresentare un limite è soprattutto il sacrificio richiesto dal lavoro, "non ultimo quello di alzarsi molto presto al mattino - conclude - con turni che vanno generalmente dalle 5 alle 12, dal lunedì al venerdì". (ANSA).