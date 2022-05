Equitazione: a Verona gotha dell'Endurance per il Mondiale

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Verona si prepara a ospitare il Campionato del Mondo di Endurance targato Fei Endurance World Championship Verona 2022. La competizione si svolgerà a Isola della Scala, dal 19 al 23 ottobre, e si inserisce in un progetto che ha radici nel turismo e nella tutela delle bellezze paesaggistiche, grazie alla collaborazione tra Veronafiere, il Comune e l'Ente Fiera di Isola della Scala e Garda Endurance.

Il percorso scaligero ideato per il Fei Endurance World Championship , in un'area conosciuta per la produzione del riso Nano Vialone Igp, una volta esaurito il proprio compito sportivo è destinato a trasformarsi in una ippovia. Prima, però, aggiornerà l'Albo d'Oro della disciplina che si gioca sulle lunghe distanze, dopo i titoli - a squadre e individuale - assegnati solo lo scorso anno a Pisa, rispettivamente alla Spagna e a Salem Hamad Saeed Malhoof Al Kitbi (Emirati Arabi Uniti) Tra gli sport equestri, l'endurance è uno dei più diffusi mondo. Si tratta di competere in corse di resistenza a cavallo, su percorsi di varia natura ed un chilometraggio che varia dai 30 ai 160 km, a seconda delle categorie (ANSA).