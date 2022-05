Covid: Veneto, 3.965 nuovi casi e 10 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAG - E' salito di 3.965 il numero di nuovi casi di Covid-19, rispetto agli 820 di ieri, registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 1.730.623. Lo riferisce il bollettino regionale. Si registrano anche 10 vittime, con il totale a 14.5608. Dati in discesa per gli attuali positivi, che sono 46.761 (-2.518), e per i ricoveri ospedalieri, con 712 pazienti nei reparti non critici (-1), mentre cresce di una unità il numero dei pazienti nelle terapie intensive ora 39 (+1). (ANSA).