Giorgetti, dal 2 giugno nasce portale per nuove idee impresa

(ANSA) - VICENZA, 16 MAG - "Dobbiamo fare in modo che nascano nuovi imprenditori. Il 2 Giugno, festa della Repubblica, come Mise lanciamo un nuovo portale, 'Incentivi.Gov': chi ha un'idea, mette dentro chi è, cosa fa, cosa vorrebbe fare, e schiacciando un tasto usciranno le risposte con le 3, 4, 5 misure con le quali il Governo può aiutarlo a coronare questo suo sogno". Lo ha annunciato a Vicenza il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante un appuntamento del tour sul Pnrr.

"Vogliamo coltivare e fare diventare realtà i sogni imprenditoriali in questo Paese", ha concluso Giorgetti. (ANSA).