Padova Capitale dei dolci, gara tra 85 maestri pasticceri

(ANSA) - PADOVA, 15 MAG - Padova 'capitale mondiale' dei dolci da oggi, domenica, fino al 18 maggio, con le giornate all'insegna dell'alta pasticceria. Patron dell'iniziativa il maestro padovano Luigi Biasetto: "dopo 14 anni - spiega - tornano nel nostro Paese i Relais Desserts, gli 85 maestri pasticceri più blasonati al mondo, che si confronteranno su alcune tematiche d'attualità e sulle tendenze legate alla più dolce tra le arti bianche" Oggi, al Palazzo della Ragione, iconico edificio della città, inserito tra i siti Patrimonio mondiale dell'Umanità dell'Unesco, è in programma il "Goûter des chefs", un momento di confronto tra tutti i partecipanti, chiamati ad allestire composizioni suddivise in 10 buffet monumentali ed incentrate sul tema "Erbe e Frutta", in onore delle due piazze cittadine, rispettivamente "Piazza delle Erbe" e "Piazza della Frutta", fulcro del centro commerciale cittadino.

La composizione dei 10 buffet sarà affidata ad altrettante squadre.

Gli 85 pasticceri, infatti, saranno suddivisi in 10 team, organizzati in base alle aree geografiche di provenienza dei partecipanti. Ogni gruppo potrà così declinare il proprio buffet, omaggiando le differenti territorialità e celebrando le rispettive tradizioni.

La squadra italiana sarà l'unica a competere in rappresentanza di una sola nazione, in forza della presenza del bresciano Iginio Massari, del maestro padovano Luigi Biasetto, di Andreas Acherer di Brunico, del piemontese Fabrizio Galla, di Luca Mannori di Prato e di Roberto Rinaldini di Rimini. (ANSA).