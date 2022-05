Tentato femminicidio a Padova: domani l'udienza di convalida

(ANSA) - PADOVA, 12 MAG - Si terrà domani davanti al gip di Padova l'udienza di convalida del fermo di Stefano Fattorelli, il magazziniere 50enne di Caprino Veronese che due giorni fa ha aggredito a coltellate in un'abitazione del quartiere dell'Arcella l'ex convivente, Sandra Pegoraro, 51 anni, dopo che la donna da alcune settimane aveva interrotto la loro relazione.

La vittima si trova ricoverata in ospedale; le sue condizioni vengono definite stabili dai sanitari. La sua degenza sarà comunque lunga. Al suo arrivo nel nosocomio euganeo è stata subito sottoposta ad un primo intervento chirurgico per ridurre le lesioni. Sono diversi, da quanto si è appreso, i fendenti con cui l'uomo l' ha colpita al torace e ai polmoni, oltre ad averle procurato ecchimosi in tutto il corpo Fattorelli domani sarà assistito dall'avvocato d'ufficio Nicola Cenci. L'uomo ha un passato di maltrattamenti nei confronti delle compagne: nel novembre del 1999 uccise l'allora fidanzata Wilma Marchi con 33 coltellate davanti al cimitero di Grezzana perchè la donna lo voleva lasciare. Per quell'episodio venne condannato a 12 anni d carcere, scontandone meno della metà. Dodici anni dopo a rivolgersi alla magistratura con l'accusa di stalking e atti persecutori fu una professionista poco più che 60enne che aveva cercato di seguirlo nel percorso di riabilitazione psicologica. Fattorelli venne riarrestato e condannato in primo grado a due anni, ma la pena non è ancora definitiva. (ANSA).