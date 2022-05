Con Borghi superstar (ma non solo) al via I luoghi del cuore Fai

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Eremi arroccati, castelli, chiesette secolari, teatri e intere cittadine. E soprattutto i borghi, con un premio speciale dedicato. E' la nuova campagna per I luoghi del cuore, 11/a edizione del più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che dal 12 maggio fino al 15 dicembre chiama nuovamente gli italiani a votare per il loro luogo, piccolo grande, noto o sconosciuto, da "salvare" dall'abbandono, dal degrado o dall'oblio, per essere invece recuperato e valorizzato.

"Un movimento dal 'basso' - racconta il presidente del Fai Marco Magnifico - perché 'l'alto' ascolti la voce che viene dal territorio". E che ha già dato molti frutti: dal 2003 Fai e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni e in molti casi è stata sufficiente la raccolta voti per innescare circoli virtuosi che hanno inaspettatamente e radicalmente cambiato le sorti di un territorio. Basta un click sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli di raccolta firme e i luoghi più votati verranno premiati a fronte della presentazione di un progetto (50.000, 40.000 e 30.000 euro).

Quest'anno si punta poi anche a quell'Italia interna, spesso dimenticata dallo sviluppo del Paese, ma anima vera del vivere italiano, con un premio speciale di 20 mila euro tutto dedicato ai borghi. E la corsa è già partita con alcuni comitati attivi e pronti alla "battaglia", dal Villaggio operaio di Crespi d'Adda (BG) alla Ferrovia Sulmona-Rieti e alla poco conosciuta Chiesa di San Francesco della Vigna a Venezia. Novità in arrivo a febbraio 2023 realizzata insieme allo scrittore Antonio Scurati, "un concorso affidato ai podcast, in cui i cittadini racconteranno la bellezza del loro luogo del cuore". (ANSA).