Turismo: 9 Bandiere Blu a spiagge venete

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Sono state riconfermate le 9 Bandiere Blu per le spiagge del litorale Veneto, assegnate assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) nel 2022 complessivamente a 210 Comuni rivieraschi e agli approdi turistici italiani Sul litorale veneziano ci sono San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia e Chioggia. Le spiagge rodigine vedono invece Rosolina e Porto Tolle. "L'amore per la nostra città passa anche dalla cura che abbiamo per le nostre spiagge ed il nostro mare - il commento del sindaco di Chioggia Mauro Armelao - siamo soddisfatti di aver rinnovato questo "sigillo di qualità", assegnato da una giuria nazionale, che sventolerà ancora nel nostro litorale ad indicare a cittadini ed ai tanti turisti che ci visitano ogni anno, che qui è garantita la qualità dei servizi e l'attenzione per l'ambiente". Il programma internazionale Bandiere Blu assegna il suo riconoscimento di qualità ambientale alle località le cui acque sono risultate "eccellenti" negli ultimi 4 anni, in base alle analisi eseguite dalle Arpa. Ma le acque pulite sono solo il primo passo per aggiudicarsi il vessillo. Sono ben 32 i criteri di valutazione del programma, aggiornati periodicamente, che bisogna soddisfare. Pratiche ed educazione per preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile hanno avuto, anche quest'anno, un'attenzione speciale. (ANSA).