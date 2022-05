Covid: Veneto, 3.141 nuovi casi e 3 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAG - Scende, rispetto a ieri, il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto: da 4.176 a 3.141 contro che che portano il totale a 1.70142.Lo segnala il bollettino regionale. Si registrano anche tre vittime, con il totale a 14.515. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i ricoveri in area medica, che sono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva (42). (ANSA).