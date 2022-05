Sanità: a Venezia arriva il dentista a domicilio

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Dopo cinque mesi di sperimentazione è nata ufficialmente a Venezia la nuova figura del 'dentista a domicilio' dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, che prevede l'impegno degli odontoiatri dell'ospedale Civile ogni mercoledì.

I pazienti fragili seguiti sono al momento un centinaio, in carrozzina, allettati o con gravi problemi di deambulazione.

L'agenda del mercoledì prevede da tre a cinque visite, a seconda della distanza tra le abitazioni del centro storico lagunare, o la necessità di sbarcare o meno in qualche isola. Accanto al dentista ospedaliero in uscita c'è sempre un odontotecnico, che lo affianca per le impronte dentali e le prove delle protesi.

Il nuovo servizio a domicilio è in capo all'Unità complessa di Odontostomatologia e Chirurgia maxillofacciale di Venezia, guidata dal primario Michele Franzinelli. L'equipe è composta dal referente del servizio, Alessandro Lobbio, chirurgo maxillo facciale, dal medico odontoiatra Fabio Piaser e dal personale di comparto Barbara Paganini, Velda Vianello, Molin Daniela e Giulia Terzi. Per chiedere informazioni o per prenotare una visita a domicilio l'utente può telefonare direttamente alla segreteria di Odontostomatologia dell'ospedale Civile di Venezia, anche senza passare per il Cup. (ANSA).