Covid: Veneto, 4.176 nuovi casi e 12 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Sono 4.176 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 1.698.280. Il bollettino regionale segnala anche 12 vittime, con il totale a 14.512.

Scendono sotto quota 60 mila gli attuali positivi, per l'esattezza 59.816, -2.525 rispetto alle 24 ore precedenti.

Scendono anche i ricoveri in area medica, che sono 819 (-20), e salgono leggermente (+3) quelli in terapia intensiva (41).

Sono state 1.863 le dosi di vaccino somministrate ieri in Veneto, come di consueto in prevalenza (1.600) terze dosi.

(ANSA).