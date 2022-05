Mattarella e Metsola per 800/o Anno Accademico a Padova

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, presenzieranno il 19 maggio prossimo all'inaugurazione dell'800/o Anno Accademico dell'Università di Padova, in programma nell'aula magna Galileo Galilei dell'Ateneo.

La cerimonia prevede l'apertura da parte della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il discorso inaugurale della Rettrice, Daniela Mapelli; interverranno inoltre la Ministra dell'Università e della ricerca Maria Cristina Messa e la Presidente del Consiglio degli studenti Emma Ruzzon, seguite da una prolusione del Prof. Carlo Fumian su "Sopra ogni altra libertà: apprendere, parlare e discutere secondo coscienza".

La cerimonia sarà caratterizzata anche dal corteo in toga, che ripercorrerà quello storico del Settecentenario del 1922, snodandosi tra due luoghi simbolo della città e dell'Università: Palazzo della Ragione e Palazzo del Bo.

Concluderà la giornata la prima delle tre "Nobel Lecture" per l'avvio ufficiale dell'Ottocentenario, con il fisico olandese Gerardus 't Hooft. Altri due Nobel di fisica ed economia, Roger Penrose e Joseph Eugene Stiglitz, terranno altrettante lezioni nei giorni seguenti. (ANSA).