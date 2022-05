Carceri: sindacato, droga in un pacco per detenuti Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 05 MAG - Droga nascosta in un pacco e destinata ad un detenuto del regime di massima sicurezza del carcere "Filippo del Papa" di S. Pio X, a Vicenza. La scoperta, secondo quanto riferito dal sindacato Uspp, è stata fatta dagli agenti della polizia penitenziaria vicentina. L'hashish era nascosta tra i vestiti e all'interno di un involucro. La sostanza era indirizzata, secondo le indagini, al reparto dove sono ristretti i detenuti con condanne per mafia e sarebbe servita probabilmente come merce di scambio all'interno della casa circondariale. (ANSA).