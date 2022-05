Fiere: apre a Verona salone del riscaldamento a biomassa

(ANSA) - VERONA, 04 MAG - E' stata inaugurata oggi alla Fiera di Verona l'edizione 2022 di Progetto Fuoco, il più importante evento mondiale dedicato al riscaldamento a biomassa, promosso da Piemmeti a Veronafiere fino al 7 maggio.

"La recente impennata del prezzo del gas in bolletta, che non sembra destinata a rientrare almeno nel breve periodo - ha detto Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti - ha reso evidente che una reale transizione energetica ha il dovere di essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico". "Questo - ha spiegato - sta generando una forte presa di coscienza da parte dei consumatori. Il mercato sta intercettando questa ripresa, offrendo soluzioni che aumentano l'efficienza degli impianti e ne sviluppano la digitalizzazione".

Secondo i dati dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel) il legno è la prima tra le energie rinnovabili (il 33% in Italia e il 40% nel mondo) e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane. Un comparto dell'industria italiana, quello della filiera legno-energia, che vanta un giro di affari di 4 miliardi di euro, con 14 mila aziende che occupano 72 mila addetti, di cui 43.000 diretti e 29.000 legati all'indotto; considerato un'eccellenza del Made in Italy, con il 70% degli apparecchi a pellet (ANSA).