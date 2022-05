Siccità: Veneto, nuova ordinanza Zaia per crisi idrica

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAG - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato una nuova ordinanza con cui viene dichiarato lo stato di crisi idrica nel territorio regionale, preoccupazione già evidenziata anche al Presidente del Consiglio. L'ordinanza, valida da oggi con riserva di modifica dei contenuti in relazione all'andamento meteorologico, individua le misure necessarie a fronteggiare la situazione di deficit idrico. In particolare, si chiede a tutti gli utilizzatori di acqua, e in particolare a quelli dell'agricoltura, quelli che irrigano giardini e parchi e i titolari di concessioni a derivare, un "uso parsimonioso e sostenibile" di questa risorsa. I Consorzi di bonifica devono dare priorità al servizio nelle aree dotate di impianti a maggior efficienza irrigua, tenendo conto anche delle colture e della loro fase. Per fronteggiare le sempre più frequenti crisi idriche, Zaia ha detto di auspicare la convocazione di un tavolo tecnico di coordinamento tra l'Autorità Distrettuale, la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per definire una gestione sovraregionale della crisi in atto. (ANSA).