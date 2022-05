Covid: Veneto, contagi in calo, + 4.143 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAG - Il Veneto registra un leggero calo nel trend dei contagi Covid, con 4.143 casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri erano 5.549). Le vittime sono state 6. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.672.534, quello dei decessi a 14.461. Decisa flessione dei soggetti attualmente positivi, 68.528 (- 1.477).

I dati ospedalieri mostrano invece numeri in crescita, sia per i posti letto occupati da malati Covid in area medica, 914 (+14), sia in terapia intensiva, 34 (+1). Quanto ai vaccini, l'attività di somministrazione si conferma ai minimi : solo 2.317 ieri le dosi totali, delle quali 1.978 addizionali/booster. (ANSA).