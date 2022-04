Comunali: Verona, Forza Italia appoggia Flavio Tosi

(ANSA) - VERONA, 30 APR - Forza Italia alle elezioni comunali di Verona del prossimo mese di giugno appoggerà ufficialmente la candidatura a sindaco di Flavio Tosi. Lo hanno annunciato in una nota il coordinatore regionale del Veneto, Michele Zuin, e il coordinatore provinciale di Verona, Claudio Melotti, dopo il vertice di ieri sera con il leader Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale Antonio Tajani. Una decisione in controtendenza rispetto alla linea del partito in altre città dove il centrodestra si presenta unito. A Verona invece correrà diviso, con due diversi candidati: il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Udc, e l'ex primo cittadino Flavio Tosi che ha incassato appunto l'appoggio di Forza Italia. (ANSA).