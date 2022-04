Brugnaro,centrodestra spaccato a Verona, ma noi con Sboarina

(ANSA) - PADOVA, 30 APR - "Nel centrodestra c'è sicuramente una spaccatura a Verona. Forza Italia sostiene Flavio Tosi, e io ho una buona considerazione del Tosi amministratore, ma credo che Federico Sboarina meriti d'essere confermato. ha lavorato bene, ha grandi progetti per la città, non sarebbe nell'interesse dei veronesi determinare una discontinuità, essendo alll'interno dello stesso colore politico". Così Luigi Brugnaro, che con la Lista Coraggio Italia sostiene la candidatura di Sboarina, si è espresso sulla competizione apertasi nel centrodestra per il rinnovo del sindaco nel capoluogo scaligero.

"Sono suo amico - ha detto Brugnaro, rivolgendosi a Sboarina - credo che meriti la riconferma; ha grandi progetti per il futuro, come quello di Verona città metropolitana, da mettere assieme a Mantova, o Brescia, Trento. Noi da Venezia sosterremo la candidatura di Verona città metropolitana" "Sboarina - ha concluso - è un grande rappresentante di una importante città italiana. A lui ho consigliato di accettare 'provocazioni', perchè immagino dopo con Tosi ci possa anche essere la possibilità di una ricucitura. Decideranno i veronesi. C'è un'altra offerta politica, com'è nella concorrenza. Coraggio Italia è dalla parte di Sboarina,, ma non siamo contro nessuno". (ANSA).