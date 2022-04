Ucraina: in mostra a Venezia opere fotografo Chekmenyov

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari Venezia promuove dal 3 al 15 maggio una mostra presso la sede di Santa Maria Ausiliatrice (nei pressi della Biennale) concessa dal Comune di Venezia, incentrata sul lavoro di Oleksandr Chekmenyov, uno dei principali fotografi ucraini contemporanei, che in questi giorni è nel Paese a documentare la guerra.

L'esposizione include ritratti di persone comuni ucraine scattati tra gli anni Novanta del secolo scorso e i giorni del conflitto. L'esposizione è curata dallo storico dell'arte Konstantin Akinsha, che sta raccontando per il Wall Street Journal, il Guardian e altri importanti media internazionali la distruzione del patrimonio culturale ed artistico ucraino nel conflitto.

A complemento della mostra il Dipartimento offrirà una serie di conferenze, in inglese e in italiano, in presenza e online, sulla storia e la cultura ucraina, curate dai docenti del dipartimento Evgeny Dobrenko, nativo di Odessa ed esperto di cultura sovietica, russa e ucraina, e Stefano Petrungaro, storico dell'Europa Orientale.

Oleksandr Chekmenyov è uno dei principali fotografi ucraini contemporanei. Le sue opere sono state pubblicate da testate come Time, The Guardian, Vice, Libération, e molti altri media internazionali. Le sue fotografie sono state anche incluse in mostre di arte ucraina contemporanea e acquistate da musei d'arte internazionali. Specializzato nei ritratti, è diventato famoso per i suoi cataloghi di tipi umani, attraverso cui ha fotografato le sofferenze e le angosce delle vittime di guerra.

In questo frangente, il fotografo sta creando una serie di ritratti dei partecipanti e delle vittime della aggressione russa all'Ucraina, documentando sia l'eroismo sia la sofferenza del popolo ucraino. Il progetto è stato pubblicato dal New York Times Magazine. (ANSA).