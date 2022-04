Due vaporetti si scontrano in manovra, una ragazza ferita

Due vaporetti del servizio di trasporto pubblico si sono scontrati a Venezia nei pressi dell'approdo del Ponte delle Guglie. Una ragazza, a bordo di uno dei due mezzi, è rimasta ferita, pare in modo lieve, dalle schegge di un finestrino che si è infranto nella collisione. E' stata portata in idroabulanza all'ospedale cittadino. Secondo fonti della Polizia Municipale e di Actv, le sue condizioni non destano preoccupazione; avrebbe riportato qualche ferita da taglio.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente, verso le ore 16, ha visto coinvolti un vaporetto della linea 3, proveniente da Murano, e un mezzo della circolare 4.2, che arrivava dal senso opposto. Non si conoscono le cause della collisione, avvenuta nel tratto fra il Ponte delle Guglie e il vicino approdo dei vaporetti.



Nell'impatto, una delle due imbarcazioni ha colpito con la prua un finestrino dell'altra, che si è rotto mandando le schegge all'interno della cabina passeggeri. Spaventati, ma incolumi, riferisce l'azienda di trasporti, le altre persone che si trovavano a bordo. Sul posto sono giunti subito, per prestare i primi soccorsi, la Polizia Municipale di Venezia e il personale dell'Actv.