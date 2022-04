Covid: Veneto, +6.121 contagi e 16 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Contagi Covid ancora su numeri piuttosto alti in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono 6.121 i casi di positività al virus registrati (ieri erano stati 6.948) e 16 le vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.662.842, quello dei decessi a 14.449. In aumento anche il dato dei soggetti attualmente positivi, 73.370 (contro i 72.766 di ieri, quindi +604). Il dato dei ricoveri è invece in discesa: sono 30 i pazienti in meno nei reparti di area medica, per un totale di 909 posti letto occupati, stabili invece, 37, quelli in terapia intensiva. Resta su numeri residuali la campagna vaccinale. Ieri sono state solo 1.601 le somministrazioni, delle quali 1.472 dosi addizionali/booster. (ANSA).