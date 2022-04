Trovato morto nel fiume ragazzo 15enne scomparso a Padova

(ANSA) - PADOVA, 26 APR - E' stato trovato morto, nel fiume Brenta, il ragazzo 15enne scomparso da casa la sera di giovedì 21 aprile a Padova. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all'altezza della passerella pedonale fra le frazioni di Torre e Mortise, a ridosso del punto dove stamane era stato rinvenuto il suo telefono cellulare. Il cadavere recuperato nel Brenta è stato individuato dai sommozzatori in un punto del fiume corrispondente al centro della passerella pedonale, nella quale si erano concentrate le ricerche. Non si esclude alcuna pista - tra queste c'è quella del suicidio - e bisogna attendere attendere i primi riscontri medico legali per avere indicazioni sulla causa della morte. (ANSA).