Imbrattate sedi istituzionali a Padova contro la Nato

(ANSA) - PADOVA, 26 APR - Ignoti hanno imbrattato con scritte contro la Nato e macchie di vernice rossa diversi luoghi compresi quelli istituzionali nel centro di Padova. Apparsa tra l'altro la scritta "Nato terrorista" seguita dal simbolo della falce e martello con una stella. Le scritte sono comparse, tra l'altro, su Palazzo Moroni, sede del Comune, e sul portone del Comando Forze Operative Nord in Prato della Valle. In particolare con la vernice sono state 'colpite' la targa raffigurante la mappa dell'Impero Coloniale Italiano, posta sull'edificio del Comune, e il portone di accesso della sede del Centro Comando Forze Operativa Nord - Ufficio documentale dell'Esercito Italiano.

Macchie di vernice, inserita dentro a dei gusci d'uova, anche su altri edifici civili e su alcune autovetture. Sono già in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Padova, al fine di identificare gli autori. (ANSA).