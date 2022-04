Covid: Veneto, 4.981 nuovi casi e 4 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - Sono 4.891 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei contagi a 1.636.052. Il bollettino regionale segnala 4 vittime, per un totale di 14.392.

Scendono gli attuali positivi a 74.687 (-631); in calo anche i dati clinici, con 857 pazienti in area medica (-7) e 34 (-1) in terapia intensiva.

Le vaccinazioni effettuate ieri sono state 3.088, di cui 2.713 erano terze dosi. La copertura con un richiamo riguarda l'88,7% della popolazione, e la terza dose copre il 74,5%. Nella fascia 5-11 il 30% ha ricevuto il richiamo. (ANSA).