No vax arrivano a Cortina, mille in corteo in Corso Italia

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 17 APR - Quasi un migliaio di manifestanti no-vax si è radunato oggi a Cortina d'Ampezzo per un corteo di protesta contro le misure anti-Covid. Persone provenienti un po' da tutto il Veneto, in particolare da Padova, che ritrovatesi in piazza Di Bona hanno sfilato lungo Corso Italia, lanciando i soliti slogan contro la "dittatura sanitaria", il Governo e i media. Un evento inedito, in queste dimensioni, per la Regina delle Dolomiti, che - pochi i turisti a passeggio - è sembrata vivere con distacco la rumorosa manifestazione, controllata dalla polizia. (ANSA).